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Девятый ребенок в семье Плотниковых: 6-й сын Георгий весом 3300 кг родился 10 сентября 2020 в семье священника Павла из Бердска

13:30 24.09.2020, Виктория Грек Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сына назвали в честь Георгия Победоносца.  Теперь в этой семье воспитываются 6 сыновей и 3 дочери.

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На этом фото семья Плотниковых еще не в полном составе

Семью Плотниковых хорошо знают в Бердске. Отец Павел 10 лет служил в Преображенском соборе священником, сейчас он настоятель Храма во имя Архангела Михаила в Новосибирске.

10 сентября в семье отца Павла и матушки Надежды родился девятый ребенок весом в 3300 кг, сын, которого назвали Георгием в честь Георгия Победоносца.  Теперь в этой семье воспитываются 6 сыновей и 3 дочери. Старшему сыну уже 19 лет.
Супруга отца Павла не только занимается воспитанием детей, но и всячески помогает ему в службе.

На вопрос редакции «Курьер. Среда. Бердск» «Как решились на рождение девятого ребенка в наше сложное время?» отец Павел ответил:
-Спокойно. Не нужно воспитывать детей, чтобы они были богатыми, нужно воспитывать так, чтобы были счастливыми!

Молодые родители, в отличие от большинства окружающих, убежденных, что много детей в наше время – это почти что подвиг, свою семью большой и многодетной не считают.
Поздравляем семью Плотниковых с рождением сына!

девятый ребенок настоятель храма семья Павел Плотников
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