Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020

Лютые заморозки придут в Новосибирскую область на выходных

На выходных в Новосибирской области усилятся заморозки, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу ночные температуры опустятся до -3 градусов, пройдут дожди, местами сильные. Днем температура составит +6...+11 градусов.

В субботу, 26 сентября, температура ночью опустится до -5 градусов, также пройдут дожди. Днем температура составит +7..+12 градусов. Ветер Северный, его скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.