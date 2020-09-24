24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020

12:30 24.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Днем температура составит +7..+12 градусов. Ветер Северный, его скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

% name% title
Лютые заморозки придут в Новосибирскую область на выходных

На выходных в Новосибирской области усилятся заморозки, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу ночные температуры опустятся до -3 градусов, пройдут дожди, местами сильные. Днем температура составит +6...+11 градусов.
В субботу, 26 сентября, температура ночью опустится до -5 градусов, также пройдут дожди. Днем температура составит +7..+12 градусов. Ветер Северный, его скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.

заморозки погода прогноз погоды
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Зима близко?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
12:46 24-09-2020
Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
БердскСнесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
12:45 24-09-2020
Снесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
12:37 24-09-2020
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
12:30 24-09-2020
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
12:30 24-09-2020
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
"Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие": Путин собрался на шахту Росатома
12:15 24-09-2020
БердскСъели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
12:14 24-09-2020
Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 24-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВзяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
12:00 24-09-2020
Взяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске
11:47 24-09-2020
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске