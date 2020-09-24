На выходных в Новосибирской области усилятся заморозки, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу ночные температуры опустятся до -3 градусов, пройдут дожди, местами сильные. Днем температура составит +6...+11 градусов.
В субботу, 26 сентября, температура ночью опустится до -5 градусов, также пройдут дожди. Днем температура составит +7..+12 градусов. Ветер Северный, его скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
12:30 24.09.2020
Днем температура составит +7..+12 градусов. Ветер Северный, его скорость в порывах будет достигать 14 метров в секунду.
На выходных в Новосибирской области усилятся заморозки, об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
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