«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске

В результате аварии пострадала фельдшер скорой помощи, которая была доставлена в больницу с травмой ноги.

Скорая столкнулась с грузовым авто

Медицинский работник с травмами попала в больницу.

В Новосибирске возле дома по адресу улица Ипподромская, 77 произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика.

«В результате ДТП пострадала фельдшер «скорой», которая была доставлена в больницу с травмой ноги», – сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирску.

Автомобиль скорой помощи двигался по улице Ипподромской со стороны улицы Народной в сторону Кропоткина. У дома №77 столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял у края проезжей части.

Полиция выясняет подробности ДТП. Сам автомобиль скорой помощи сильно пострадал. Грузовик получил менее значительные повреждения.