Бердчане устроили свалку на Искитимской земле за кирзаводом

Кто будет её устранять? Активисты движения #БердскПРОТИВсвалки сняли на видео вполне себе действующую мусорную свалку недалеко от планируемой. Она расположена вдоль дороги на новый полигон ТКО у кладбища, строительство которого пока заморожено. И активисты, и сайт «Свидетель» уже не единожды указывали на образовавшуюся за кирпичным заводом недалеко от микрорайона Белокаменный стихийную свалку домашнего и строительного мусора. Назывались и предполагаемые «устроители» этого незаконного мусорного «бизнеса». Судя по кадрам видео, здесь не только складируют ненужное, грязное и вонючее, но и периодически расчищают территорию бульдозерами, подготавливая её для всё новых поступлений ТКО и БКО. — Да, да, да! Здесь уже НАСТОЯЩАЯ полноценная свалка, — восклицают общественники. — И главное, никаких разрешений, публичных слушаний, как того требует строящийся у кладбища новый мусорный полигон, не требуется. — Ужас! Безумный народ и бездарные власти. Отправьте видео на ТВ. Пусть журналисты покажут. Это должно быть жёстко наказуемо! Под словом «власти», жители Бердска, вероятно, имеют в виду тех, кто «командует парадом» в нашем городе из дома №9 по улице Горького. Мы, конечно, их проинформируем и для начала отправим это видео замглавы Владимиру Захарову. Но попутно несколько разочаруем общественников-экологов: проблема с наказанием виновников не так проста, как видится в «зрачок» видеокамеры. Посмотрев на проблему с высоты спутника, пролетающего эпизодически над Бердском, мы вынуждены с грустью констатировать, что земля, на которой бердчане устроили свалку, да и сам упомянутый выше кирзавод — расположены на землях Искитимского района. А потому может сложиться так, что наводить должный порядок на вверенной искитимцам территории надлежит именно им. Но и нашим властям не стоит расслабляться. Инициировать процесс всё-таки объективно должны именно они.
Кто будет её устранять?
Активисты движения #БердскПРОТИВсвалки сняли на видео вполне себе действующую мусорную свалку недалеко от планируемой. Она расположена вдоль дороги на новый полигон ТКО у кладбища, строительство которого пока заморожено. И активисты, и сайт «Свидетель» уже не единожды указывали на образовавшуюся за кирпичным заводом недалеко от микрорайона Белокаменный стихийную свалку домашнего и строительного мусора. Назывались и предполагаемые «устроители» этого незаконного мусорного «бизнеса».
Судя по кадрам видео, здесь не только складируют ненужное, грязное и вонючее, но и периодически расчищают территорию бульдозерами, подготавливая её для всё новых поступлений ТКО и БКО.
— Да, да, да! Здесь уже НАСТОЯЩАЯ полноценная свалка, — восклицают общественники. — И главное, никаких разрешений, публичных слушаний, как того требует строящийся у кладбища новый мусорный полигон, не требуется.
— Ужас! Безумный народ и бездарные власти. Отправьте видео на ТВ. Пусть журналисты покажут. Это должно быть жёстко наказуемо!
Под словом «власти», жители Бердска, вероятно, имеют в виду тех, кто «командует парадом» в нашем городе из дома №9 по улице Горького. Мы, конечно, их проинформируем и для начала отправим это видео замглавы Владимиру Захарову.
Но попутно несколько разочаруем общественников-экологов: проблема с наказанием виновников не так проста, как видится в «зрачок» видеокамеры. Посмотрев на проблему с высоты спутника, пролетающего эпизодически над Бердском, мы вынуждены с грустью констатировать, что земля, на которой бердчане устроили свалку, да и сам упомянутый выше кирзавод — расположены на землях Искитимского района. А потому может сложиться так, что наводить должный порядок на вверенной искитимцам территории надлежит именно им.
Но и нашим властям не стоит расслабляться. Инициировать процесс всё-таки объективно должны именно они.
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