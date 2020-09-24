Бердчане устроили свалку на Искитимской земле за кирзаводом
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Бердчане устроили свалку на Искитимской земле за кирзаводом

11:42:379/24/2020
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Кто будет её устранять?

Активисты движения #БердскПРОТИВсвалки сняли на видео вполне себе действующую мусорную свалку недалеко от планируемой. Она расположена вдоль дороги на новый полигон ТКО у кладбища, строительство которого пока заморожено. И активисты, и сайт «Свидетель» уже не единожды указывали на образовавшуюся за кирпичным заводом недалеко от микрорайона Белокаменный стихийную свалку домашнего и строительного мусора. Назывались и предполагаемые «устроители» этого незаконного мусорного «бизнеса».

Судя по кадрам видео, здесь не только складируют ненужное, грязное и вонючее, но и периодически расчищают территорию бульдозерами, подготавливая её для всё новых поступлений ТКО и БКО.

— Да, да, да! Здесь уже НАСТОЯЩАЯ полноценная свалка, — восклицают общественники. — И главное, никаких разрешений, публичных слушаний, как того требует строящийся у кладбища новый мусорный полигон, не требуется.

— Ужас! Безумный народ и бездарные власти. Отправьте видео на ТВ. Пусть журналисты покажут. Это должно быть жёстко наказуемо!

Под словом «власти», жители Бердска, вероятно, имеют в виду тех, кто «командует парадом» в нашем городе из дома №9 по улице Горького. Мы, конечно, их проинформируем и для начала отправим это видео замглавы Владимиру Захарову.

Но попутно несколько разочаруем общественников-экологов: проблема с наказанием виновников не так проста, как видится в «зрачок» видеокамеры. Посмотрев на проблему с высоты спутника, пролетающего эпизодически над Бердском, мы вынуждены с грустью констатировать, что земля, на которой бердчане устроили свалку, да и сам упомянутый выше кирзавод — расположены на землях Искитимского района. А потому может сложиться так, что наводить должный порядок на вверенной искитимцам территории надлежит именно им.

Но и нашим властям не стоит расслабляться. Инициировать процесс всё-таки объективно должны именно они.


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