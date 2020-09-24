Сколько выходных ждет Россиян в 2021? Новая информация от Минтруда

Вероятнее всего, и 31 декабря в новом году тоже сделают нерабочим днем. Выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадут с нерабочими праздничными днями: их предлагается перенести на 5 ноября.

31 декабря в новом году тоже сделают нерабочим днем и приплюсуют к новогодним каникулам 2022 года

Законопроект Минтруда о производственном календаре на 2021 год близок к утверждению. Как показывает практика прежних согласований, проект нового календаря не претерпевает серьезных изменений. Уже сейчас можно узнать, какие выходные, праздники и переносы рабочих дней ожидают жителей Новосибирской области в новом, 2021 году. Приближается день утверждения производственного календаря на 2021 год.

Обычно это бывает в конце сентября – начале октября текущего года, когда профильные министерства и ведомства выходят из отпусков. Проект нового календаря был опубликован 8 сентября на государственном портале нормативно-правовых актов.

Министерство труда предлагает удлинить период новогодних праздников в 2021 году с 1 по 10 января, майские праздники установить с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, а также сделать последний день 2021 года — 31 декабря – выходным днем. В 2021 году несколько праздничных дней совпадают с выходными.

Выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадут с нерабочими праздничными днями: их предлагается перенести на 5 ноября и, вероятно, 31 декабря. А выходной день с субботы, 20 февраля, предполагается передвинуть на понедельник, 22 февраля. В результате в 2021 году, согласно проекту Минтруда РФ, нас ждут следующие выходные: с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта 2021; с 1 по 3 мая; с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.

Вероятнее всего, и 31 декабря в новом году тоже сделают нерабочим днем и приплюсуют к новогодним каникулам 2022 года. «Предлагаемый перенос выходных дней в 2021 году соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов» — сообщала ранее пресс-служба Минтруда РФ.

Источник: iskitim-r.ru