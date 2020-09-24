24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?

12:14 24.09.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Мониторинговая группа посетила школы с 9 по 22 сентября. Проверены были не только документы, но и само качество еды "на зубок".

% name% title
Во всех школах Бердска организовано горячее питание

Проверила Путинские обеды специальная комиссия. Об этом рассказала 24 сентября на оперативном штабе начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Напомним, с начала учебного года 2020-2021организовано бесплатное горячее питание школьников младших классов.

- В период с 9 по 22 сентября мониторинговая группа посетила все школы Бердска. Проведен контроль за организацией питания, проверка документов. Мы еще и попробовали ту пищу, которую дают детям, - рассказала Жанна Леонидовна.

В целом организация питания на хорошем уровне, отметила начальник управления образования.

- Мы открыли горячую линию по вопросам горячего питания, - рассказала Тузова.

Информация по горячей линии здесь.

Но при этом Жанна Тузова отметила, что быстрее и четче могут ответить руководители образовательных организаций.

бесплатное питание для школьников младших классов бесплатные горячие обеды в школе Путинские обеды школы Жанна Тузова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вашим детям нравится питание?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
12:46 24-09-2020
Главное о коронавирусе на 13.00: Скончались мужчина 64 лет и 2 женщины в возрасте 71 года за сутки на 24 сентября
БердскСнесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
12:45 24-09-2020
Снесут с лица земли частный сектор Бердска? 1000 домов исчезнут за 20 лет по генплану, подсчитал депутат Сычев
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
12:37 24-09-2020
Школа №1 предпочитает устранять не недостатки, а их свидетелей
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
12:30 24-09-2020
У вас холодно? Дали тепло в ваши дома, бердчане?
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
12:30 24-09-2020
Сильные заморозки до -5 ударят по Новосибирской области 26 сентября 2020
"Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие": Путин собрался на шахту Росатома
12:15 24-09-2020
БердскСъели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
12:14 24-09-2020
Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
12:01 24-09-2020
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
БердскВзяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
12:00 24-09-2020
Взяла бронзу первенства России по биатлону Анна Прижимова из Бердска
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске
11:47 24-09-2020
«Скорая» попала в ДТП с грузовиком на ул. Ипподромской в Новосибирске