Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?

Мониторинговая группа посетила школы с 9 по 22 сентября. Проверены были не только документы, но и само качество еды "на зубок".

Во всех школах Бердска организовано горячее питание

Проверила Путинские обеды специальная комиссия. Об этом рассказала 24 сентября на оперативном штабе начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Напомним, с начала учебного года 2020-2021организовано бесплатное горячее питание школьников младших классов.

- В период с 9 по 22 сентября мониторинговая группа посетила все школы Бердска. Проведен контроль за организацией питания, проверка документов. Мы еще и попробовали ту пищу, которую дают детям, - рассказала Жанна Леонидовна.

В целом организация питания на хорошем уровне, отметила начальник управления образования.

- Мы открыли горячую линию по вопросам горячего питания, - рассказала Тузова.

Информация по горячей линии здесь.

Но при этом Жанна Тузова отметила, что быстрее и четче могут ответить руководители образовательных организаций.