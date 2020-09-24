Съели лично Путинские обеды чиновники и педагоги во всех школах Бердска. Понравилось ли им?

Проверила Путинские обеды специальная комиссия. Об этом рассказала 24 сентября на оперативном штабе начальник управления образования Бердска Жанна Тузова. Напомним, с начала учебного года 2020-2021организовано бесплатное горячее питание школьников младших классов.
- В период с 9 по 22 сентября мониторинговая группа посетила все школы Бердска. Проведен контроль за организацией питания, проверка документов. Мы еще и попробовали ту пищу, которую дают детям, - рассказала Жанна Леонидовна.
В целом организация питания на хорошем уровне, отметила начальник управления образования.
- Мы открыли горячую линию по вопросам горячего питания, - рассказала Тузова.
Информация по горячей линии здесь.
Но при этом Жанна Тузова отметила, что быстрее и четче могут ответить руководители образовательных организаций.