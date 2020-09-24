24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

«Почему надо таскать корову на баню?»: Не может поставить штамп на справку о здоровье от психиатра пациентка в поликлинике Бердска

16:30 24.09.2020, Виктория Грек Фото: Курьер.Среда.Бердск,
1

Рабочее время кабинета, где ставят штампы, не соответствует времени приема докторов.

% name% title
Справки отдельно, печати отдельно в поликлиниках Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
% name% title

«Почему надо таскать корову на баню?»: Не может поставить штамп на справку о здоровье от психиатра пациентка в поликлинике БердскаКак с горки скатываются со смешных стульев пациенты поликлиники ЦГБ БердскаЕщё 110 новостей

В группу "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети ВКонтакте написала Алиса Вольф. Женщина рассказала, что приехала в БЦГБ взять справку, но печать на нее уже не смогла поставить. Рабочее время кабинета № 208, где ставят штампы, почему-то не соответствует времени приема докторов.

- Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку от психиатра и...Поставить НЕКОМУ! Штамп есть только в одном кабинете, а кабинет закрыт, так как работает для неработающих, до 17 часов и все, баста. Никакого ответственного лица, НЕТ! В итоге, я должна еще раз отпрашиваться с работы, ехать из Новосибирска, и не факт, что успею по пробкам... Почему надо таскать корову на баню? - возмущалась женщина.

Стоит отметить, что подобные случаи скорее закономерность, чем исключение. Тем пациентам, которые пришли, к примеру, закрывать больничный лист в БЭМЗовскую поликлинику после 16 часов — повезет не больше. «Заветное окошечко» с печатями гостеприимно работает ровно до этого часа. Но доктор может назначить прием и в 18 часов и позже. А это значит, что вам придется ставить печать в больничный лист на следующий день, который  будет  уже рабочим для вас.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» в течение двух дней пыталась получить комментарий к ситуации у главврача БЦГБ Аллы Дробинской, но безуспешно. В связи с чем было принято решение отправить запрос на данную тему в министерство здравоохранения Новосибирской области. Стоит отметить, что ранее девушка обращалась в "Курьер. Среда. Бердск" с другой проблемой - она не могла дозвониться в колл-центр больницы. Однако, после публикации "Курьер. Среда. Бердск" это сделать удалось.

Подробности в ближайшее время.

бцгб главврач штамп Алла Дробинская
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сталкивались с подобным?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Протаранил мотоциклист на ИЖ "Планета-5" туриста на Subaru Outback в Новосибирске
17:08 24-09-2020
Протаранил мотоциклист на ИЖ
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
17:05 24-09-2020
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Топ-5 самых веселых и общительных знаков зодиака. Кто душа компании?
17:05 24-09-2020
Топ-5 самых веселых и общительных знаков зодиака. Кто душа компании?
Подписали соглашение о сотрудничестве губернатор Андрей Травников и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов
17:02 24-09-2020
Подписали соглашение о сотрудничестве губернатор Андрей Травников и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов
Трамп первый поставит прививку от COVID-19. Даже если ее произведут не в США
17:01 24-09-2020
Трамп первый поставит прививку от COVID-19. Даже если ее произведут не в США
Победила смертность от туберкулеза Россия, заявил министр Мурашко
17:00 24-09-2020
Победила смертность от туберкулеза Россия, заявил министр Мурашко
Лунный календарь стрижек для привлечения любви и удачи на октябрь 2020 года
16:59 24-09-2020
Лунный календарь стрижек для привлечения любви и удачи на октябрь 2020 года
Дело совладельца сгоревшей "Зимней вишни" отправили в суд. Погибло 64 человека
16:53 24-09-2020
Дело совладельца сгоревшей
Впервые с конца июня выявили более 1 000 зараженных COVID-19 в Москве
16:48 24-09-2020
Впервые с конца июня выявили более 1 000 зараженных COVID-19 в Москве
Отказался мирно передать власть Трамп. Но если проиграет выборы 2020
16:45 24-09-2020
Отказался мирно передать власть Трамп. Но если проиграет выборы 2020