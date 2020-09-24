«Почему надо таскать корову на баню?»: Не может поставить штамп на справку о здоровье от психиатра пациентка в поликлинике Бердска

Справки отдельно, печати отдельно в поликлиниках Бердска

В группу "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети ВКонтакте написала Алиса Вольф. Женщина рассказала, что приехала в БЦГБ взять справку, но печать на нее уже не смогла поставить. Рабочее время кабинета № 208, где ставят штампы, почему-то не соответствует времени приема докторов.

- Требовалось поставить штамп ЛПУ на справку от психиатра и...Поставить НЕКОМУ! Штамп есть только в одном кабинете, а кабинет закрыт, так как работает для неработающих, до 17 часов и все, баста. Никакого ответственного лица, НЕТ! В итоге, я должна еще раз отпрашиваться с работы, ехать из Новосибирска, и не факт, что успею по пробкам... Почему надо таскать корову на баню? - возмущалась женщина.

Стоит отметить, что подобные случаи скорее закономерность, чем исключение. Тем пациентам, которые пришли, к примеру, закрывать больничный лист в БЭМЗовскую поликлинику после 16 часов — повезет не больше. «Заветное окошечко» с печатями гостеприимно работает ровно до этого часа. Но доктор может назначить прием и в 18 часов и позже. А это значит, что вам придется ставить печать в больничный лист на следующий день, который будет уже рабочим для вас.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» в течение двух дней пыталась получить комментарий к ситуации у главврача БЦГБ Аллы Дробинской, но безуспешно. В связи с чем было принято решение отправить запрос на данную тему в министерство здравоохранения Новосибирской области. Стоит отметить, что ранее девушка обращалась в "Курьер. Среда. Бердск" с другой проблемой - она не могла дозвониться в колл-центр больницы. Однако, после публикации "Курьер. Среда. Бердск" это сделать удалось.

Подробности в ближайшее время.