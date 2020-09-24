«Вообще без понятия, что в обязанности входит»: Уборщицу Марину Удгодскую выбрали мэром

В Костромской области уборщица стала главой поселения

Марина Удгодская рассказала изданию «Подъём», что до вступления в должность продолжит убирать здание администрации.

«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич [прежний глава]. Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то:

- 1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела.

Удгодская также призналась, что не знает ни количество деревень в поселении, ни число жителей.