Сожгла лицо на шашлыках с отцом 4-летняя девочка

Рубцы на лице, в дальнейшем это можно будет поправить, но заниматься этим нужно будет годами, делать реконструкции, пластики, чтобы ребенок чувствовал себя благополучно, - рассказал хирург.

В Красноярске жарящий шашлыки отец сжёг лицо дочери

В видеообращении поведал пластический хирург ожогового отделения краевой больницы Иван Владимиров.

Как оказалось, семья проводила досуг на природе и жарила шашлыки. В какой-то момент глава семейства решил в открытое пламя подлить жидкость для розжига. Малолетняя дочь в это время находилась поблизости и на неё попало пламя.

В результате малышка получила ожоги 20% тела, в том числе дыхательных путей. В основном пострадало лицо, кожа сохранилась только вокруг глаз и на скулах — в других местах мягкие ткани полностью сгорели.

- Около двух недель мы проводили массивнейшую интенсивную терапию, пытались стабилизировать состояние. Нам это удалось, и сегодня мы ее взяли на операцию. Операция долгая, серьезная, заключалась в практически полной пересадке эпидермально-дермального слоя кожи на лицо, так как мягкие ткани погибли — осталась подкожно-жировая клетчатка, лишенная кожи. Этого ребенка мы прооперировали, и, дай Бог, он стабилизируется, и девочка выживет. Но ее ждет очень нелегкий путь в этой жизни — рубцы на лице, в дальнейшем это можно будет поправить, но заниматься этим нужно будет годами, делать реконструкции, пластики, чтобы ребенок чувствовал себя благополучно, - рассказал хирург.

Также медик обратился к родителям с просьбой "заботиться о своих близких, обнимать их чаще и не делать глупостей".

Видео: "Проспект Мира"



Источник: zapad24.ru