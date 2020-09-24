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Задержан экс-директор "Сибсельмаша" Олег Утиралов

13:15 24.09.2020 Фото: © KSONLINE.RU
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Топ-менеджер подозревается в мошенничестве.

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В Новосибирске задержан экс-директор «Сибсельмаша» Олег Утиралов

В среду, 23 сентября, состоялось судебное заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Утиралова.
В Кировский районный суд поступило ходатайство старшего следователя МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего генерального директора завода "Сибсельмаш" Олега Утиралова. Топ-менеджер подозревается в мошенничестве.

Как сообщили в райсуде, санкция этой статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"В судебном заседании помощником прокурора было заявлено ходатайство о продлении срока задержания в отношении Утиралова на 72 часа. Этого время следствию нужно для предоставления доказательств обоснованности ареста. Судом ходатайство удовлетворено. Утиралов задержан на 72 часа. После этого ему будет избрана мера пресечения", — сообщили в Кировском районном суде.

Одновременно Московский областной арбитражный суд начал рассматривать иск ООО "Инвест Плюс" о признании несостоятельным Олега Александровича Утиралова, задолжавшего в общей сложности более 345 миллионов рублей.

Ранее господин Утиралов был осужден на пять лет условно за мошенничество — изготовление на сумму в 105 млн рублей подложных векселей НПО "Сибсельмаш". И еще одна роль Олега Утиралова: акционер и генеральный директор ОАО "Сибэлектротерм". После нескольких лет его выдающегося руководства крупнейшее за Уралом предприятие электрометаллургического машиностроения в 2017 году решением Арбитражного суда было признано банкротом.

акционер банкрот должник Олег Утиралов ООО "Инвест Плюс" НПО "Сибсельмаш"
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