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Отказался мирно передать власть Трамп. Но если проиграет выборы 2020

16:45 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы это знаете. Я очень сильно жаловался на бюллетени. А бюллетени - это катастрофа», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

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Трамп не пойдет на мирную передачу власти, если проиграет выборы

Президент Дональд Трамп отказался в среду совершить мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.
«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы это знаете. Я очень сильно жаловался на бюллетени. А бюллетени - это катастрофа», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Через несколько минут президент внезапно покинул зал для брифингов, заявив прессе: «Мне нужно уйти, чтобы позвонить в службу экстренной помощи».

Президент Дональд Трамп в среду отказался совершить мирную передачу власти, если проиграет выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену.

«Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы это знаете. Я очень сильно жаловался на бюллетени. А бюллетени - это катастрофа», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Оказалось, что Трамп имел в виду бюллетени, рассылаемые по почте, которые он неоднократно без доказательств осуждал как подверженные массовому мошенничеству.

Репортер спросил президента, согласится ли он на мирную передачу власти: «выиграть, проиграть или ничью».

Когда репортер отметил, что «люди бунтуют», Трамп ответил: «Избавьтесь от бюллетеней, и у вас будет очень - у вас будет очень мирное - передачи не будет, честно говоря, не будет. быть продолжением ".

«Бюллетени вышли из-под контроля, - сказал Трамп, добавив, - что демократы знают это лучше, чем кто-либо другой».

Кампания Байдена сделала следующее заявление в ответ на отказ Трампа совершить мирную передачу власти, если он проиграет выборы: «На этих выборах решит американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей. Белый дом."

Через несколько минут президент внезапно покинул зал для брифингов, заявив прессе: «Мне нужно уйти, чтобы позвонить в службу экстренной помощи».

Белый дом не сразу ответил на запрос CNBC о подробностях ухода Трампа.

Во время своего непродолжительного пребывания на трибуне Трамп также обсудил свое предстоящее объявление о кандидатуре на место в Верховном суде, освобожденном в связи с кончиной судьи Рут Бадер Гинзбург.

«Я думаю, что это будет отличный кандидат, блестящий кандидат», - сказал Трамп, отметив, что он уже взял на себя обязательство выбрать женщину-судью в Верховный суд.

Гинзбург, старший помощник судьи-либерала, скончался в пятницу вечером в возрасте 87 лет из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.

Трамп и большинство республиканцев в Сенате, особенно лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл из Кентукки, выразили желание заполнить место Гинзбурга до выборов 3 ноября.

Это, вероятно, закрепит консервативное большинство в составе девяти членов, что может изменить траекторию законодательства США на десятилетия вперед.

Это также может сыграть центральную роль в ближайшем будущем. Поскольку пандемия коронавируса привела к массовым изменениям в правилах голосования по почте во многих штатах , выборы 2020 года уже стали полем битвы пристрастных судебных разбирательств .

Президент уже предсказал, что верховный суд определит победителя.

«Я думаю, что это хорошо закончится в Верховном суде, и я думаю, что очень важно, чтобы у нас было девять судей, и я думаю, что система будет работать очень быстро», - сказал Трамп в Белом доме ранее в среду.

Источник: cnbc.com

власть выборы президент сша Дональд Трамп
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