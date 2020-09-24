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Кому запретили въезд в Россию: Новый список санкций для ЕС

14:30 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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Число фигурантов российского черного списка согласно дипломатической практике довели до паритета со списком ЕС.

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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Европа "в обход существующих международных норм" продолжает расширять санкции и применяет их под "надуманными и порой абсурдными предлогами".

"Неоднократно предупреждали Евросоюз о пагубности такого подхода. Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций", — указала Захарова.

Подчеркивается, что число фигурантов российского черного списка согласно дипломатической практике довели до паритета со списком ЕС.
В МИД уточнили, что в представительство Евросоюза в России направили соответствующую ноту и добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Брюссель продолжит "конфронтационную линию".
ЕС 11 сентября опубликовал в своем Официальном журнале решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России, введенных в 2014 году из-за Украины. Оно вступило в силу.
Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС, они продолжат применяться к 175 лицам и 44 организациям.

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