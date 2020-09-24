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Дважды прокатились по сбитой женщине водители Skoda Yeti и ВАЗ

13:49 24.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме того, водитель ВАЗ чуть не сбил женщину, которая находилась рядом с погибшей.

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Смертельное ДТП в Барнауле

Рано утром 24 сентября в Барнауле на пр. Космонавтов у гипермаркета «Алтай» иномарка сбила женщину. В сети появилось видео, как пешехода, лежащего на асфальте, еще раз переезжает автомобиль.

Как рассказали в городской ГИБДД, авария произошла в 6:55 на пр. Космонавтов, в районе дома № 6в.

Сотрудники полиции установили, что водитель, 1938 года рождения, управляя автомобилем Skoda Yeti на регулируемом пешеходном переходе сбил женщину, на вид 40 лет. Она скончалась на месте.

Полицейские проводят проверку.

Очевидцев ДТП и всех располагающих какой-либо информацией просят позвонить по тел. группы розыска ГИБДД: 393−605, 8−960−966−66−88.

В группе «Инцидент Барнаул» появилась запись с видеорегистратора с места ДТП (время 7:46), на которой видно, как уже лежащего на дороге человека переезжает автомобиль ВАЗ.

При этом водитель чуть не сбил женщину, которая находилась рядом с погибшей.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть более внимательными и осторожными, строго соблюдать правила дорожного движения.

С наступлением осени продолжительность светового дня сокращается, в темное время суток значительно ухудшается видимость.

Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности, соблюдать дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, удвоить внимание при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде для того, чтобы быть более заметными в свете фар.

ДТП пешеход прокатились труп
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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 24 сентября 2020 13:57
Так этих водятлов тоже надо привлечь к ответственности!

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