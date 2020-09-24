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Новый размер материнского капитала на 2021 год назвал Путин

13:54 24.09.2020 Фото: pixabay
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Уже в этом году общий размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей.

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Уже в текущем году общий размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей. Право на 466 тысяч 617 рублей семья получает уже при рождении первого ребёнка, как вы знаете. И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться, заявил президент России Владимир Путин при Совете Федерации 23 сентября 2020.

С 1 января 2021 года сумма материнского капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля. При этом сумма выплаты при рождении первого ребёнка составит почти 484 тысячи рублей (там будет 483 тысячи 882 рубля), то есть вырастет более чем на 17 тысяч рублей.

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