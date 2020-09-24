Ограбил киоск с часами и попал под суд подросток-рецидивист в Бердске

В июле 2020 года обвиняемый вместе со своим 19-летним другом пришли в бердский ГУМ.

Мальчик попал под суд

Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении юноши завершено расследование уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По данным следствия, в июле 2020 года обвиняемый вместе со своим 19-летним другом пришли в бердский ГУМ. Заметив в одном из торговых киосков отсутствие продавца, подросток решил похитить продававшиеся там наручные часы. Он проник в киоск и взял с полки часы «Касио» стоимостью 4 тысячи рублей, после чего с места преступления скрылся.

- Подросток ранее неоднократно совершал преступления и был судим. Следователями СКР в связи с ненадлежащей профилактической работой в органы ПДН отдела полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.