Бросай курить: Акцизы на сигареты повысила Госдума на 2021 год

Косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом.

Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов отмечал, что повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. При этом, по словам замминистра, ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-

за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.

Принятый закон также устанавливает ставки акцизов на все подакцизные товары на 2023 год. Они проиндексированы на уровень инфляции (четыре процента) к показателям на 2022-й.

Помимо этого, для производителей дезинфицирующей спиртосодержащей продукции в виде гелей предусматривается получение свидетельств о регистрации в налоговом органе. При наличии такого документа акциз в стоимость включать не будут: соответственно, его не нужно уплачивать, если целевое использование спирта для производства антисептиков в виде гелей подтверждено.

Закон также содержит нормы о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы. Кроме того, документ уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при производстве спиртных напитков из винограда по технологии полного цикла.

Источник: РИА Новости