Наказали уголовкой за смерть 4-летнего ребенка из-за укусов сорвавшейся с цепи собаки ее хозяйку-пенсионерку

Во время активных игр и перемещения по территории домовладения дети неоднократно приближалась к собаке, чем вызывали ее агрессивное поведение. Собака лаяла, но Степанова не приняла достаточных мер к исключению физического контакта между детьми и собакой, собаку не изолировала.

Пес напал на четырехлетнего малолетнего и причинил ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью

Приговором Коченевского районного суда от 29.06.2020 66-летняя Светлана Степанова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В суде установлено, что Степанова являлась владелицей собаки по кличке Черныш.

Вечером 02 июня 2019 года во дворе дома Степановой играли 5 малолетних детей, а рядом на цепи находилась собака. Во время активных игр и перемещения по территории домовладения дети неоднократно приближалась к собаке, чем вызывали ее агрессивное поведение. Собака лаяла, но Степанова не приняла достаточных мер к исключению физического контакта между детьми и собакой, собаку не изолировала.

В результате пес напал на четырехлетнего малолетнего и причинил ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью (укусы, раны). Ребенок в этот же день скончался.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, смягчающих обстоятельств суд первой инстанции назначил Степановой наказание в виде 1 года ограничения свободы.

С учетом позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы адвоката о невиновности осужденной.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Новосибирской области