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Как потратить маткапитал на обучение детей, разъясняем

14:53 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения.

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Пенсионный фонд упростил распоряжение материнским капиталом на обучение детей
Сюжет: Материнский капитал
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Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений (.xlsx), обменивающихся информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находится в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Источник: pfrf.ru

материнский капитал маткапитал
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