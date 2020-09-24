По делу о шокирующем убийстве ради Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска вызвал на допрос следователей СК суд Кемерова

Пока дата возобновления громкого судебного процесса не назначена. Суд ждет выздоровления свидетелей, чтобы допросить. Этого потребовал один из фигурантов Фурсов, отказавшийся от первоначальных показаний, не согласовав свое решение с адвокатом.

Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов планировали убивать владельцев авто

Пока не назначена дата возобновления громкого судебного процесса по уголовному делу об убийстве бердчанки Ирины Синельниковой из-за черного Peugeot. Об этом сегодня, 24 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил Юрий Миронов, адвокат одного из подсудимых Дмитрия Фурсова.

Если бы он в последнем слове не изменил свои первоначальные показания, то 7 сентября 2020 года Кемеровский областной суд уже мог провозгласить приговор обвиняемым в жестоком убийстве двум жителям Бердска - Станиславу Белоусову и Дмитрию Фуросову.

Напомним, что уголовное дело о жестоком убийстве Ирины Синельниковой поступило в суд 23 октября 2019 года, 12 ноября начался процесс. Подельники находятся в СИЗО почти год. Прокурор требует для Фурсова наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строго режима, для Белоусова — на год меньше.

Пока же процесс со стадии последнего слова подсудимых вернулся к судебному следствию. По словам адвоката Миронова, его подзащитный без согласования с ним меняет показания. В частности Фурсов заявил, что подписал явку с повинной при задержании в ночь на 13 января 2019 года, которой не обнаружили в материалах дела.

- Поэтому требуется допросить следователей из Следственного комитета. Но один из них заболел. Всех их вызовут в суд в октябре. Но пока дата заседания еще не назначена. Еще же нужно согласовать с адвокатами. Скорее всего, уже в октябре, - прокомментировал защитник.

Он полагает, что, несмотря на отказ его подзащитного от первоначальных показаний о том, как были распределены роли участников преступления, «суд все рано не поверит» Фурсову. Ведь под всеми протоколами стоит не только его подпись, но и адвоката.

Но подсудимый опроверг сведения, занесенные в протокол: дескать, давал показания в изможденном состоянии, «сутки не спавши, не евши», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

- Я хотел бы отклонить показания и дать новые... На тот момент я был морально и физически подавлен и не мог адекватно давать показания... Они были без перерыва, без отдыха, - аргументировал Фурсов.

И потребовал вызвать в суд еще четырех сотрудников СК и криминалиста, участвовавших в расследование его уголовного дела. Судья удовлетворил ходатайство госовинителя и подсудимого, пояснив, что явка с повинной может смягчить наказание и стать «самостоятельным доказательством».

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Юрий Миронов.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации убытков семье погибшей Ирины Синельниковой.