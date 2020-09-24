Протаранил мотоциклист на ИЖ "Планета-5" туриста на Subaru Outback в Новосибирске

Водитель иномарки был трезвый. У мотоциклиста в больнице взят анализ крови на наличие алкоголя.

Мотоциклист без прав протаранил машину новосибирского туриста

23 сентября около 18:00 часов в Улагане мотоцикл Иж Планета 5 врезался в автомобиль Subaru Outback.

ДТП произошло в районе дома № 4 по улице Алтайской. Мотоциклом управлял 31-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами. При движении со стороны улицы Заречной в направлении улицы Энергетиков он вылетел на полосу встречного движения и там столкнулся с иномаркой, которой управлял житель Новосибирска.

Водитель и пассажир мотоцикла, житель Улагана 1999 года рождения, получили травмы и были госпитализированы в районную больницу.

Водитель иномарки был трезвый. У мотоциклиста в больнице взят анализ крови на наличие алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.