"Они неоправданны": Отверг ответные санкции России ЕС

Представитель ЕС отметил, что санкции Евросоюза направлены "на изменение определенного поведения". Он также призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.

Евросоюз прокомментировал ответные санкции России

Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель Евросоюза Питер Стано.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация расширяет черный список невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.

"Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны", — сказал Питер Стано.



Официальный представитель Евросоюза пояснил, что санкции ЕС, принятые против России и российских граждан, "являются адресными и соответствуют международному праву"."Внесение в списки (ЕС. — Прим. ред.) происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств", — подчеркнул он.Представитель ЕС отметил, что санкции Евросоюза направлены "на изменение определенного поведения". Он также призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.

Источник: РИА Новости