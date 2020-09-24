"Они неоправданны": Отверг ответные санкции России ЕС

Европейский союз отвергает ответные санкции, объявленные Россией, и считает их неоправданными, заявил РИА Новости официальный представитель Евросоюза Питер Стано.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация расширяет черный список невъездных граждан Евросоюза, этот шаг предпринят на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза.
"Мы отвергаем эти ответные санкции, объявленные Россией, как и иные ответные российские санкции, в частности в сельскохозяйственном секторе, поскольку они неоправданны", — сказал Питер Стано.
"Внесение в списки (ЕС. — Прим. ред.) происходит на основе четких критериев и юридически обоснованных доказательств", — подчеркнул он.
Представитель ЕС отметил, что санкции Евросоюза направлены "на изменение определенного поведения". Он также призвал уточнить у МИД России точную причину введения этих санкций и их юридическую основу.
Источник: РИА Новости