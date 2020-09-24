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Возле магазина нашли тело 14-летнего мальчика

16:42 24.09.2020 Фото: ГТРК «Башкортостан»
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Погибшим оказался восьмиклассник местной школы.

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В Башкирии возле магазина нашли тело 14-летнего мальчика

Тело 14-летнего мальчика обнаружили очевидцы возле продуктового магазина в одном из населенных пунктов Татышлинского района. Инцидент произошел 21 сентября. Погибшим оказался восьмиклассник местной школы. По предварительным данным, признаков криминального характера гибели подростка не установлено. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили о доследственной проверки.

- Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, следователями проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — отметили в ведомстве.

магазин насмерть
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