В Башкирии возле магазина нашли тело 14-летнего мальчика

Тело 14-летнего мальчика обнаружили очевидцы возле продуктового магазина в одном из населенных пунктов Татышлинского района. Инцидент произошел 21 сентября. Погибшим оказался восьмиклассник местной школы. По предварительным данным, признаков криминального характера гибели подростка не установлено. В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили о доследственной проверки.

- Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, следователями проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — отметили в ведомстве.