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Без разрешения вошли на Шведскую территорию российские корабли, заявило Минобороны

16:38 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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В России неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

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Минобороны Швеции обвинило российские корабли в нарушении границы

Министерство обороны Швеции заявило, что два российских военных корабля 14 сентября якобы незаконно вошли в территориальные воды страны.

"Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга. Поскольку у кораблей не было разрешения, министерство обороны расценивает это как нарушение порядка доступа в территориальные воды", - говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.

Министр обороны страны Петер Хультквист заявил в интервью телеканалу SVT, что суда якобы находились в территориальных водах Швеции 11 минут.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что походы российских кораблей проходят строго в соответствии с международными правилами.

граинца швеция
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