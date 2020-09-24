Пансионаты для пожилых: лучшее место для реабилитации

Пансионаты для пожилых — оптимальное решение для престарелых людей, перенесших болезнь, аварию, травму или нуждающихся в круглосуточном уходе.

В таких учреждениях человек с первого дня попадает в руки заботливого персонала, обеспечивающего медицинскую и психологическую поддержку. При необходимости работники учреждения составляют программу реабилитации после инсульта, перелома шейки бедра, для людей с деменцией или болезнью Альцгеймера.

Что входит в комплекс услуг

В доме для престарелых пациенты получают широкий спектр услуг. В него входит:

1. Психологическая поддержка на всех этапах восстановления.

2. Наблюдение медицинским персоналом в режиме 24/7.

3. Помощь в приеме пищи.

4. Шестиразовое питание с учетом особенностей пациента.

5. Персональная программа реабилитации (после инсульта, инфаркта, ДТП и других проблем).

6. Организация досуга и развлекательной программы.

7. Помощь в санитарно-гигиеническом уходе (купание, стрижка ногтей и волос, личные нужды).

8. Замена белья (постельного, личного) и т. д.

Даже при серьезном диагнозе постоялец пансионата для пожилых получает квалифицированную помощь. Для него разрабатывается программа, направленная на восстановление прежних навыков и способности к самостоятельному обслуживанию. Кроме того, к человеку возвращается прежнее ощущение счастья и желание жить, что оказывает существенное влияние на результат лечения.

Как попасть в дом престарелых

Вне зависимости от причины размещения (круглосуточный уход, лечение, реабилитация) размещение в доме престарелых проходит в четыре этапа. Алгоритм действий следующий:

1. Оставьте заявку или наберите телефон пансионата.

2. Дождитесь звонка менеджера и проконсультируйтесь с ним.

3. Приезжайте на экскурсию для осмотра территории и условий проживания.

4. Заключите договор.

По запросу клиента организуется бесплатная перевозка в пансионат для пожилых. Сразу после размещения человек проходит полное обследование и получает персональную программу ухода / восстановления / реабилитации. В ней учитывается работа медиков и психологов, питание, досуг и другие особенности пребывания в учреждении.

Сроки пребывания

В зависимости от ситуации дом престарелых принимает пациентов на разные сроки. Доступные варианты:

1. Кратковременное нахождение. Оптимальный вариант на время реабилитации после инсульта или иных проблем со здоровьем. Человек получает удобную кровать, телевизор, холодильник и круглосуточный уход.

2. Продолжительное пребывание. Метод подходит для случаев, когда родственники уезжают в командировку и не имеют возможности ухаживать за пожилым человеком. В таком случае лучше передать пенсионера в дом престарелых, а после возвращения получить его обратно здоровым и жизнерадостным.

3. Постоянное нахождение. Дом престарелых принимает постояльцев без ограничения по сроку нахождения с гарантией круглосуточного ухода, медицинской и психологической помощи, организации досуга и возможности посещения родственниками.

Вопрос, касающийся сроков, оговаривается индивидуально перед заключением договора.

Преимущества пансионата

Учреждения для пожилых предназначены для размещения людей, нуждающихся в заботе или реабилитации при инфаркте, переломе шейки бедра, сахарном диабете, онкологии, пролежнях и других проблемах.

Плюсы таких домов в следующем:

· организация досуга;

· регулярный медицинский осмотр;

· диетическое и сбалансированное питание;

· специальный уход;

· уютный комнаты;

· отзывчивый персонал;

· контроль прием лекарств и прочее.

Стоимость услуг дома престарелых формируется индивидуально и зависит от сроков размещения, состояния постояльца и уровня комфорта. Все нюансы обсуждаются во время обсуждения условий и находят отображение в договоре.