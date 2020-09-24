Пансионаты для пожилых: лучшее место для реабилитации

В таких учреждениях человек с первого дня попадает в руки заботливого персонала, обеспечивающего медицинскую и психологическую поддержку. При необходимости работники учреждения составляют программу реабилитации после инсульта, перелома шейки бедра, для людей с деменцией или болезнью Альцгеймера.
Что входит в комплекс услуг
В доме для престарелых пациенты получают широкий спектр услуг. В него входит:
1. Психологическая поддержка на всех этапах восстановления.
2. Наблюдение медицинским персоналом в режиме 24/7.
3. Помощь в приеме пищи.
4. Шестиразовое питание с учетом особенностей пациента.
5. Персональная программа реабилитации (после инсульта, инфаркта, ДТП и других проблем).
6. Организация досуга и развлекательной программы.
7. Помощь в санитарно-гигиеническом уходе (купание, стрижка ногтей и волос, личные нужды).
8. Замена белья (постельного, личного) и т. д.
Даже при серьезном диагнозе постоялец пансионата для пожилых получает квалифицированную помощь. Для него разрабатывается программа, направленная на восстановление прежних навыков и способности к самостоятельному обслуживанию. Кроме того, к человеку возвращается прежнее ощущение счастья и желание жить, что оказывает существенное влияние на результат лечения.
Как попасть в дом престарелых
Вне зависимости от причины размещения (круглосуточный уход, лечение, реабилитация) размещение в доме престарелых проходит в четыре этапа. Алгоритм действий следующий:
1. Оставьте заявку или наберите телефон пансионата.
2. Дождитесь звонка менеджера и проконсультируйтесь с ним.
3. Приезжайте на экскурсию для осмотра территории и условий проживания.
4. Заключите договор.
По запросу клиента организуется бесплатная перевозка в пансионат для пожилых. Сразу после размещения человек проходит полное обследование и получает персональную программу ухода / восстановления / реабилитации. В ней учитывается работа медиков и психологов, питание, досуг и другие особенности пребывания в учреждении.
Сроки пребывания
В зависимости от ситуации дом престарелых принимает пациентов на разные сроки. Доступные варианты:
1. Кратковременное нахождение. Оптимальный вариант на время реабилитации после инсульта или иных проблем со здоровьем. Человек получает удобную кровать, телевизор, холодильник и круглосуточный уход.
2. Продолжительное пребывание. Метод подходит для случаев, когда родственники уезжают в командировку и не имеют возможности ухаживать за пожилым человеком. В таком случае лучше передать пенсионера в дом престарелых, а после возвращения получить его обратно здоровым и жизнерадостным.
3. Постоянное нахождение. Дом престарелых принимает постояльцев без ограничения по сроку нахождения с гарантией круглосуточного ухода, медицинской и психологической помощи, организации досуга и возможности посещения родственниками.
Вопрос, касающийся сроков, оговаривается индивидуально перед заключением договора.
Преимущества пансионата
Учреждения для пожилых предназначены для размещения людей, нуждающихся в заботе или реабилитации при инфаркте, переломе шейки бедра, сахарном диабете, онкологии, пролежнях и других проблемах.
Плюсы таких домов в следующем:
· организация досуга;
· регулярный медицинский осмотр;
· диетическое и сбалансированное питание;
· специальный уход;
· уютный комнаты;
· отзывчивый персонал;
· контроль прием лекарств и прочее.
Стоимость услуг дома престарелых формируется индивидуально и зависит от сроков размещения, состояния постояльца и уровня комфорта. Все нюансы обсуждаются во время обсуждения условий и находят отображение в договоре.