Как проверить гидравлическую жидкость на тракторе John Deere

Какая разница? Когда вы идете в магазин, знаете ли вы, какая гидравлическая нужна вашему трактору? В этой статье вы узнаете больше об обслуживании гидравлической системы вашего трактора, используя подходящие жидкости для вашего трактора.

Как работает гидравлика на тракторе John Deere?

Гидравлика работает с использованием жидкости для передачи усилия. Это базовая физика. Ее нельзя сжимать. Когда вы толкаете поршень вниз, она должна куда-то уйти. Эта сила перемещает что-то еще в системе. Хотя ваш трактор John Deere работает на гораздо более высоком уровне, именно эта концепция делает его эффективным. Гидравлическая система вашего трактора позволяет выполнить значительный объем работ с минимальными усилиями.

Ваш трактор John Deere выполняет тяжелую работу по подъему с помощью механической системы. Гидравлическая система состоит из множества частей, клапанов, насоса, резервуара, цилиндра, шланга и фильтра. Двигатель - это источник энергии, приводящий в действие насос. Гидравлический насос использует жидкость как транспортное средство, которое передает силу из одной точки в другую. Она обеспечивает энергию в виде давления для создания механической силы или работы.

Сегодняшняя гидравлика очень сложна. Некоторые системы управляют множеством различных устройств, облегчающих работу. Технология развивается очень быстро, но некоторые из основных принципов гидродинамики остаются неизменными. Гидравлическая жидкость жизненно важна для системы.

Чем больше компонентов контролируется гидравлической системой, тем важнее поддерживать ваш трактор в оптимальном состоянии. Так же необходимо своевременно приобретать оригинальные детали John Deere https://farmpartsstore.com/john-deere/tractor/ для повышения эффективности работы техники. Несмотря на то, что электроника управляет многими деталями, гидравлическая жидкость сохраняет управление внутри системы.

Почему важна гидравлическая жидкость для тракторов?

Гидравлическая жидкость находится под большим давлением. Сравните это с вашим краном. Они передают энергию в систему, но они выполняют другие функции в тракторе, поэтому вам необходимо убедиться, что у вас есть подходящая гидравлическая для вашей машины. Некоторые гидравлические системы связаны с трансмиссией трактора John Deere, для чего требуется другая формула, чем та, которая управляет гидравлической системой. Гидравлические смазывают движущиеся части системы, уменьшая трение, чтобы продлить срок службы различных частей. Жидкости на минеральной основе обычно содержат присадки, предотвращающие ржавление и окисление внутри трактора.

Гидравлические на водной основе обладают огнестойкостью и препятствуют теплопередаче. Синтетические гидравлические жидкости - это еще один тип, которые обладают свойствами как на минеральной, так и водной основе. Синтетические часто дороже и могут не работать с прокладками в вашей системе.

Гидравлические жидкости проходят через фильтр, удаляющий загрязнения. Этот фильтр необходимо заменить для максимальной производительности вашего трактора John Deere. Когда вы инвестируете в трактор, вы хотите, чтобы он прослужил долгие годы. Регулярная замена жидкостей и фильтров - это инвестиции в ваше оборудование.

Источник: https://farmpartsstore.com/john-deere/