Что такое детейлинг и зачем он нужен?

Чистка автомобиля - это больше, чем гордость за внешний вид автомобиля.

Он может предотвратить или даже исправить произошедшее повреждение, продлив срок службы кузова вашего автомобиля.

Правильная отделка автомобиля может стоить дорого, если вы покупаете расходные материалы для одноразового использования. Если вы планируете регулярно выполнять детализацию своего автомобиля, это будет хорошим вложением в рамках регулярного технического обслуживания вашего автомобиля.

Основное различие между очисткой и деталировкой - это степень, в которой все очищается. Очистка автомобиля включает в себя уборку всех мягких поверхностей пылесосом, а также очистку и протирание всех твердых поверхностей. Детализация включает в себя очистку каждой детали индивидуально, чтобы автомобиль выглядел так же, как на заводе. Периодическая детализация позволит дольше поддерживать ваш автомобиль в хорошем состоянии, а заказывать средства для детейлинга лучше здесь: www.carchemicals.ru.

Направления детейлинга

Базовая мобильная автомойка и мобильная безводная автомойка.

У этой базовой автомойки существует множество вариаций. Кто-то не моет диски, кто-то не чистит шины, кто-то пылесосит только внутреннюю часть, даже не проводя легкой внутренней протирки.

Полная отделка салона автомобиля.

Многих людей не волнует состояние их автомобиля снаружи, они утверждают, что он быстро испачкается и поэтому заказывают только внутреннюю отделку

Полная отделка экстерьера автомобиля.

Полная внешняя детализация автомобиля

Полная детализация автомобиля

Полная детализация автомобиля - это сочетание деталей экстерьера и деталей интерьера. Средство для обработки глиняной полоски и воск на внешней стороне, шампунь, кондиционер для кожаных автомобильных сидений и удаление пятен с внутренней стороны.

Полная реставрация авто

Помимо полной отделки автомобиля, делают коррекцию окраски, тонировку окон или нанесение герметика для краски, чтобы защитить автомобиль на долгие годы. Такое обслуживание может занять до 5 полных дней в зависимости от состояния автомобиля.