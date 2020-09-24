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Какие бывают типы камер видеонаблюдения?

16:20 24.09.2020
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Когда дело доходит до безопасности вашего бизнеса, существует множество различных типов видеонаблюдения.

Системы видеонаблюдения играют огромную роль в современном обществе, и благодаря камерам вокруг нас наша повседневная жизнь с каждым днем ​​становится все более защищенной.

Однако многие люди не знают, что существует множество различных типов камер видеонаблюдения, которые подходят для разных ситуаций или помещений, и что выбор подходящей камеры для правильного применения действительно жизненно важен.

Различные типы видеонаблюдения

Здесь мы рассмотрим эти типы камер и то, что делает их уникальными и более подходящими для одних мест по сравнению с другими.

Камеры Dark Fighter Technology

Эти камеры могут снимать цветные изображения в условиях очень низкой освещенности. Технология Dark Fighter может использоваться днем ​​и ночью и обеспечивает оптимальную производительность благодаря широкому диапазону возможностей. Они оснащены 1/2-дюймовыми CMOS-сенсорами с прогрессивной разверткой, которые позволяют устройству получать изображения высокого качества и не требуют дополнительного источника света, что делает их идеальной камерой для наблюдения в ночное время.

Камеры ANPR / LPR

Камеры ANPR и LPR используются для считывания и хранения данных с номерных знаков. Они предлагают простое и эффективное решение для многих организаций, включая взимание платы за проезд, управление просроченным пребыванием в гостиницах и очевидное: парковку автомобилей. ANRP означает автоматическое распознавание номерных знаков (камеры LPR - это камеры номерных знаков), и эти устройства помогают получать обширную информацию в зоне с интенсивным движением, чтобы обеспечить безопасность любого помещения.

Внутренняя и внешняя купольная камера

Купольные видеокамеры чаще всего используется для внутренней и наружной безопасности и наблюдения. Форма камеры мешает наблюдателям определить, в какую сторону она направлена, что является сильным элементом дизайна, сдерживая преступников, создавая атмосферу неопределенности.

камера видеонаблюдения
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