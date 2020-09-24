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«Ростелеком» в Сибири досрочно завершил второй этап программы «Цифровая экономика»

16:41 24.09.2020
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«Ростелеком» раньше намеченного срока завершил реализацию второго этапа федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырех сибирских регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии.

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За 2020 год федеральный провайдер подключил к скоростному интернету 786 социально значимых объектов (СЗО), среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и территориальные органы Росгвардии. Во время первого этапа в 2019 году доступ в сеть получили 638 сибирских СЗО.
Для создания современной телекоммуникационной инфраструктуры компания в этом году в рамках проекта проложила 1 068 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего оптики было построено в Республике Бурятия — 426 км, в Томской области — 360 км, в Республике Хакасия — 217 км, на Алтае — 65 км ВОЛС.

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«Надежный интернет помогает жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: учиться онлайн, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записываться на прием к врачам и просто общаться. Вот почему этот важный проект мы надеемся завершить с опережением сроков, чтобы для жителей Сибири телекоммуникационные услуги стали еще доступнее», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
В 2021 году, на заключительном этапе программы «Цифровая экономика», интернетом будет охвачено около тысячи социально значимых объектах четырех сибирских регионов. Непростая работа по прокладке ВОЛС ожидается в Республике Алтай: большинство оставшихся социально значимых учреждений там находятся в отдаленных населенных пунктах, поэтому строить линии связи придется в условиях сложной проходимости. Высокоскоростные каналы доступа в сеть дойдут и до самых дальних населенных пунктов Хакасии, что станет дополнительным импульсом для развития туризма в регионе.

ПАО «Ростелеком»
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