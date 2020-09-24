«Ростелеком» в Сибири досрочно завершил второй этап программы «Цифровая экономика»

«Ростелеком» раньше намеченного срока завершил реализацию второго этапа федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырех сибирских регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии.



За 2020 год федеральный провайдер подключил к скоростному интернету 786 социально значимых объектов (СЗО), среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и территориальные органы Росгвардии. Во время первого этапа в 2019 году доступ в сеть получили 638 сибирских СЗО.

Для создания современной телекоммуникационной инфраструктуры компания в этом году в рамках проекта проложила 1 068 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего оптики было построено в Республике Бурятия — 426 км, в Томской области — 360 км, в Республике Хакасия — 217 км, на Алтае — 65 км ВОЛС.



«Надежный интернет помогает жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: учиться онлайн, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записываться на прием к врачам и просто общаться. Вот почему этот важный проект мы надеемся завершить с опережением сроков, чтобы для жителей Сибири телекоммуникационные услуги стали еще доступнее», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».В 2021 году, на заключительном этапе программы «Цифровая экономика», интернетом будет охвачено около тысячи социально значимых объектах четырех сибирских регионов. Непростая работа по прокладке ВОЛС ожидается в Республике Алтай: большинство оставшихся социально значимых учреждений там находятся в отдаленных населенных пунктах, поэтому строить линии связи придется в условиях сложной проходимости. Высокоскоростные каналы доступа в сеть дойдут и до самых дальних населенных пунктов Хакасии, что станет дополнительным импульсом для развития туризма в регионе.