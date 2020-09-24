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Впервые с конца июня выявили более 1 000 зараженных COVID-19 в Москве

16:48 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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Последний раз более 1 тыс. зараженных выявили 23 июня. Тогда в столице за сутки заболели 1081 человек.

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В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. зараженных COVID-19

Последний раз такой высокий показатель был зарегистрирован 23 июня. Тогда за сутки заразились 1081 человек.
Впервые за несколько месяцев число заболевших коронавирусом в Москве превысило 1 тыс. человек. За минувшие сутки в столице выявлено 1050 случаев заражения, сообщает оперативный штаб.

Однако динамика активных случаев остается отрицательной. Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что в столице 1304 человека смогли побороть инфекцию.

Последний раз более 1 тыс. зараженных выявили 23 июня. Тогда в столице за сутки заболели 1081 человек. При этом число выздоровевших пациентов было значительно выше, чем сегодня — 2578.

Для борьбы с инфекцией российские вирусологи центра им. Гамалеи разработали вакцину от коронавируса «Спутник V». Сейчас препарат проходит финальный этап клинических испытаний и уже поступил в гражданский оборот. Первыми процедуру смогут пройти люди из групп риска: врачи и пенсионеры.

Также над вакциной работают в центре вирусологии «Вектор». По данным Роспотребнадзора, к концу октября препарат будет зарегистрирован и начнутся финальные пострегистрационные испытания. Всего в России разрабатывается 26 вакцин от COVID-19.

По данным оперштаба, общее число зараженных составляет 1 128 836 человек, умерли 19,948. При этом, по данным Росстата, за апрель—июнь 2020 года умерли около 37,9 тыс. россиян с COVID-19. Разницу объясняют отличиями в методологии.

Источник: РБК

COVID-19 коронавирус пандемия
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