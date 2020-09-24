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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

17:05 24.09.2020 Фото: кремлин.ру
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После чего американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа, заявил академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.

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Владимир Путин и Дональд Трамп

Заявка на выдвижение президента РФ Владимира Путина на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, после чего американская сторона выдвинула президента США Дональда Трампа, заявил академик, писатель Сергей Комков, направивший обращение о номинировании российского лидера.
"Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира. Оно было направлено 9 сентября этого года, и уже 10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло в штаб-квартиру Нобелевского комитета", - сказал Комков в ходе пресс-конференция "О номинировании президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году".

Академик добавил, что внимательно следил за прохождением заказного письма, и отметил, что сразу после получения российской заявки американская сторона номинировала президента США Дональда Трампа.

"У нас есть четкое понимание, кто, когда и во сколько поминутно - в 15.07 по местному времени это заказное письмо было получено в Осло..., и подписался один из секретарей Нобелевского комитета. После этой заявки началась буквально бешеная реакция со американской стороны. Уже ближе к вечеру, после 16 часов по местному времени, американский представитель в Осло < ...>, быстренько написав чуть ли не от руки заявку, тут же всунул заявку о номинировании на Нобелевскую премию мира - не пойми за что, о каком-то урегулировании между Арабскими Эмиратами и Израилем какой-то конфликтной ситуации - Трампа", - рассказал Комков.

нобелевская премия президент Владимир Путин Трамп
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