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Умерла дочь Владимира Конкина - героя Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»

17:11 24.09.2020 Фото: Facebook @konkinasofia
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София Конкина была доставлена в реанимационное отделение столичной больницы.

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Умерла дочь Владимира Конкина, сыгравшего Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по "Кривому зеркалу" ПетросянаУмерла дочь Владимира Конкина - героя Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»Ещё 420 новостей

София Конкина, дочь заслуженного артиста РФ и исполнителя роли Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» Владимира Конкина поздно ночью была доставлена в реанимационное отделение больницы в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, предварительная причина — утопление в пресной воде. Других обстоятельств произошедшего пока не сообщается. К утру девушка скончалась.

Столичная полиция проводит проверку. Информация уточняется.

Владимир Конкин — звезда советского и российского кино. На его счету десятки популярнейших картин — «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие. У 69-летнего актера трое детей — старшие близнецы Ярослав и Святослав и младшая София. Супруга Владимира Конкина умерла в 2010 году от онкологического заболевания.

Источник: 5-tv.ru

актер скончалась Софья Конкина
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