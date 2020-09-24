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Максимум заразившихся COVID-19 с середины июля зафиксирован в России за сутки на 24 сентября

17:13 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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За последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 6595 человек.

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Ситуация c Covid-19 не меняется

В стране шестой день подряд фиксируют более 6 тыс. заразившихся. За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено лишь в одном регионе.
В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 6595 человек — наибольшее суточное число заболевших с середины июля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше заболевших было выявлено 12 июля. Тогда вирус обнаружили у 6615 человек.

По данным оперштаба, всего в России зафиксировали 1 128 836 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1580 (24,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

Москва — 1050;
Санкт-Петербург — 215;
Московская область — 205;
Ростовская область — 189;
Воронежская область — 162;
Нижегородская область — 160;

Ставропольский край — 142;
Кемеровская область — 136;
Свердловская область — 131;
Ханты-Мансийский АО — 130;
Ульяновская область — 120;
Самарская область — 110;
Волгоградская область — 108;
Саратовская область — 104;
Архангельская область — 102;
Оренбургская область — 102;
Красноярский край — 102.
В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (280 тыс.), Подмосковье (72 тыс.), Санкт-Петербург (41 тыс.), Нижегородская (31 тыс.) и Свердловская (28 тыс.) области.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 19 948 человек (но данные штаба расходятся с информацией Росстата из-за разницы в учете, статистическое ведомство насчитало почти 38 тыс. смертей из-за COVID-19 за апрель—июль). Почти 930 тыс. заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 43,9 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 357 тыс. за последние сутки.

COVID-19 коронавирус пандемия
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