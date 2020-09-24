Максимум заразившихся COVID-19 с середины июля зафиксирован в России за сутки на 24 сентября

Ситуация c Covid-19 не меняется

В стране шестой день подряд фиксируют более 6 тыс. заразившихся. За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено лишь в одном регионе.

В России за последние 24 часа коронавирусом COVID-19 заразились 6595 человек — наибольшее суточное число заболевших с середины июля. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше заболевших было выявлено 12 июля. Тогда вирус обнаружили у 6615 человек.

По данным оперштаба, всего в России зафиксировали 1 128 836 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1580 (24,0%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

Москва — 1050;

Санкт-Петербург — 215;

Московская область — 205;

Ростовская область — 189;

Воронежская область — 162;

Нижегородская область — 160;



Ставропольский край — 142;Кемеровская область — 136;Свердловская область — 131;Ханты-Мансийский АО — 130;Ульяновская область — 120;Самарская область — 110;Волгоградская область — 108;Саратовская область — 104;Архангельская область — 102;Оренбургская область — 102;Красноярский край — 102.В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (280 тыс.), Подмосковье (72 тыс.), Санкт-Петербург (41 тыс.), Нижегородская (31 тыс.) и Свердловская (28 тыс.) области.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 19 948 человек (но данные штаба расходятся с информацией Росстата из-за разницы в учете, статистическое ведомство насчитало почти 38 тыс. смертей из-за COVID-19 за апрель—июль). Почти 930 тыс. заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 43,9 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 357 тыс. за последние сутки.