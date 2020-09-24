24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Насильника 2 девочек поймал СК в Нижнем Тагиле

17:20 24.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По версии следствия, указанные противоправные деяния совершены обвиняемым в январе и августе 2020 года.

% name% title
Сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать гражданина

Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области местному жителю, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, указанные противоправные деяния совершены обвиняемым в январе и августе 2020 года на территории города Нижнего Тагила в отношении двух девочек.

В результате предпринятого комплекса мер по раскрытию преступления, сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать гражданина, 1976 г.р., генетический профиль которого совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы. С целью закрепления доказательственной базы проведены процедуры опознания потерпевшими задержанного мужчины. В ходе данного следственного действия обе потерпевшие с уверенностью опознали обвиняемого среди ряда представленных им лиц.

Необходимо при этом отметить, что составление фоторобота злоумышленника осуществлялось при участии сотрудников Главного управления криминалистики СКР. В результате работы с потерпевшими они сумели воссоздать субъективный портрет фигуранта, который, как оказалось в дальнейшем, имел существенное сходство с установленным обвиняемым. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, с обвиняемым осуществляются необходимые следственные действия.

Источник: sverdlovsk.sledcom.ru

педофил
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Тяжко ему придётся в СИЗО?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вырвали ногти: следы "гестаповских пыток" на теле националиста Тесака
18:59 24-09-2020
Вырвали ногти: следы
Бердск"Трясло хорошо": Впервые за 100 лет землетрясение произошло недалеко от Бердска. Есть разрушения?
18:48 24-09-2020
Каковы зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих?
18:33 24-09-2020
Каковы зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих?
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
18:26 24-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Сколько стоит в аптеках препарат от COVID-19 «Авифавир»? Дешевле «Арепливира»
18:23 24-09-2020
Сколько стоит в аптеках препарат от COVID-19 «Авифавир»? Дешевле «Арепливира»
Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по "Кривому зеркалу" Петросяна
18:07 24-09-2020
Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:56 24-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
БердскОграбили на 115 000 рублей под угрозой штрафа лжесотрудники "Горводоканала" стариков в Бердске
17:55 24-09-2020
Ограбили на 115 000 рублей под угрозой штрафа лжесотрудники
Фото: Чей котейка потерялся?
17:50 24-09-2020
Фото: Чей котейка потерялся?
Перестали платить по кредитам из-за COVID-19 россияне. Долг банкам уже 27,3 млрд рублей
17:45 24-09-2020
Перестали платить по кредитам из-за COVID-19 россияне. Долг банкам уже 27,3 млрд рублей