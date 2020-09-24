Насильника 2 девочек поймал СК в Нижнем Тагиле

По версии следствия, указанные противоправные деяния совершены обвиняемым в январе и августе 2020 года.

Сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать гражданина

Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области местному жителю, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, указанные противоправные деяния совершены обвиняемым в январе и августе 2020 года на территории города Нижнего Тагила в отношении двух девочек.

В результате предпринятого комплекса мер по раскрытию преступления, сотрудникам Следственного комитета и полиции удалось установить и задержать гражданина, 1976 г.р., генетический профиль которого совпал с данными, полученными в ходе молекулярно-генетической экспертизы. С целью закрепления доказательственной базы проведены процедуры опознания потерпевшими задержанного мужчины. В ходе данного следственного действия обе потерпевшие с уверенностью опознали обвиняемого среди ряда представленных им лиц.

Необходимо при этом отметить, что составление фоторобота злоумышленника осуществлялось при участии сотрудников Главного управления криминалистики СКР. В результате работы с потерпевшими они сумели воссоздать субъективный портрет фигуранта, который, как оказалось в дальнейшем, имел существенное сходство с установленным обвиняемым. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, с обвиняемым осуществляются необходимые следственные действия.

Источник: sverdlovsk.sledcom.ru