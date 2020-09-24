Как знакомиться с инопланетянами, рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Однако никакой инструкции по этому поводу в Роскосмосе нет.

Космонавт пообещал быть дружелюбным с инопланетянами

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время пресс-конференции пообещал проявить дружелюбие и внимание, если встретится с неземной разумной жизнью.

"Я думаю, что при встрече с неземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы это делаем каждый день", – отметил Кудь-Сверчков.

По словам космонавта, никаких инструкций на этот счет нет. "Потому что до сих пор никто не встречал проявление внимания со стороны разумных цивилизаций", – пояснил он.

Запуск новой экспедиции на МКС запланирован на 14 октября на ракете-носителе "Союз-2.1а". В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" включены космонавты Сергей Рыжиков и Кудь-Сверчков, а также астронавт Кэтлин Рубинс, в дублирующий – космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт Марк Ванде Хай.

Ранее Межведомственная комиссия рекомендовала основной и дублирующий экипажи "Союза МС-17" к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур. Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме за несколько дней до старта.