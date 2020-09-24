24.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по "Кривому зеркалу" Петросяна

18:07 24.09.2020 Фото: yandex.ru
0

Оперный певец, активно снимавшийся в кино, умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни. Смотрите видео.

% name% title
с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало»
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по "Кривому зеркалу" ПетросянаУмерла дочь Владимира Конкина - героя Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя»Ещё 420 новостей

В Москве на 75-м году жизни скончался народный артист России, ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Как уточнила пресс-атташе, Войнаровский умер сегодня утром после продолжительной болезни.

Дата прощания и похорон станет известна позже.

Оперный певец исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева, Трике в «Евгении Онегине» Петра Чайковского, Панга в «Турандот» Джакомо Пуччини, Нигилиста в «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, а также Господина де Боссе в «Войне и мире» Сергея Прокофьева.

Помимо этого, с 1971 года Войнаровский снимался во многих известных фильмах и участвовал в съемках телепередачи «Кривое зеркало».

болезни народный артист певец скончался Вячеслав Войнаровский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнования

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вырвали ногти: следы "гестаповских пыток" на теле националиста Тесака
18:59 24-09-2020
Вырвали ногти: следы
Бердск"Трясло хорошо": Впервые за 100 лет землетрясение произошло недалеко от Бердска. Есть разрушения?
18:48 24-09-2020
Каковы зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих?
18:33 24-09-2020
Каковы зарплаты Соловьева, Киселева, Скабеевой и других российских телеведущих?
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
18:26 24-09-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
Сколько стоит в аптеках препарат от COVID-19 «Авифавир»? Дешевле «Арепливира»
18:23 24-09-2020
Сколько стоит в аптеках препарат от COVID-19 «Авифавир»? Дешевле «Арепливира»
Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по "Кривому зеркалу" Петросяна
18:07 24-09-2020
Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский. Его знают по
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:56 24-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
БердскОграбили на 115 000 рублей под угрозой штрафа лжесотрудники "Горводоканала" стариков в Бердске
17:55 24-09-2020
Ограбили на 115 000 рублей под угрозой штрафа лжесотрудники
Фото: Чей котейка потерялся?
17:50 24-09-2020
Фото: Чей котейка потерялся?
Перестали платить по кредитам из-за COVID-19 россияне. Долг банкам уже 27,3 млрд рублей
17:45 24-09-2020
Перестали платить по кредитам из-за COVID-19 россияне. Долг банкам уже 27,3 млрд рублей