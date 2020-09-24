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Сколько стоит в аптеках препарат от COVID-19 «Авифавир»? Дешевле «Арепливира»

18:23 24.09.2020 Фото: pexels.com
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Цену «Авифавира» могут впоследствии снизить. Также возможно, что его включат в список жизненно важных препаратов.

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Названа цена препарата «Авифавир» для лечения COVID-19

Препарат «Авифавир» для лечения COVID-19 в аптеках будет стоить около восьми тысяч рублей, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. Мы вчера объявили, что наша цена будет около восьми тысяч рублей, что на 30% ниже, чем у аналогов», — рассказал он на пресс-конференции.

Кроме того, добавил Дмитриев, стоимость «Авифавира» могут впоследствии еще снизить. Также возможно, что его включат в список жизненно важных препаратов.

«Авифавир», в разработке которого участвовал Российский фонд прямых инвестиций, в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В июле его включили в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Недавно Минздрав также разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед», которые до этого использовали для лечения больных в стационарах. Первый стоит 11 550 рублей за упаковку в 50 таблеток, второй — 12 320 рублей за 40 таблеток.

COVID-19 коронавирус лекарство патент препарат
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