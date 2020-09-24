Ограбил магазин «Магнит» неизвестный мужчина в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ограбил магазин «Магнит» неизвестный мужчина в Бердске

6:20:049/24/2020
0

<div></div>

Полиция Бердска просит помощи в установлении личности предполагаемого преступника.

Грабёж произошёл в одном из магазинов сети «Магнит Косметик» 23 сентября в 20.05. Неизвестный мужчина в медицинской маске заинтересованно выбирал товар, после чего подошёл к кассиру и выложил все перед кассой, чтобы она посчитала сумму. В это время, как видно на видео с камеры, установленной в торговом зале, он вновь подошёл к той же полочке, взял ещё три упаковки с туалетной водой и быстро выбежал из зала. Кассир остановить посетителя не успела.

Общая сумма ущерба, нанесённого магазину, составила чуть более девяти тысяч рублей. В список похищенного вошли три флакона с туалетной водой «Лакост» (две мужских и один женский). По данному факту, как рассказала старший дознаватель отделения дознания бердского отдела МВД России Евгения Карпова, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».

Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, среднего роста и телосложения, на нём была надета медицинская маска, куртка чёрного цвета, на рукавах полоски белого цвета, трико спортивное чёрного цвета, белые кроссовки.

Тех, кто опознал мужчину на видео, просьба сообщить по телефонам: 3-11-75, 8913-378-5720 (старший дознаватель Карпова Е.Л.) или оставить сообщение в WhatsApp. Также вы можете оставить информацию в комментариях к тексту на сайте. Анонимность гарантируется.


[object Object]

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь благоприятных дней для стрижки волос до конца февраля 2021 года
    3:00:59 2/19/2021
    Лунный календарь благоприятных дней для стрижки волос до конца февраля 2021 года
    19 февраля - День орнитолога в России: История и традиции важной профессиональной даты
    2:00:32 2/19/2021
    19 февраля - День орнитолога в России: История и традиции важной профессиональной даты
    Съемки «Дома-2» на СТС Love остановились
    1:00:54 2/19/2021
    Съемки «Дома-2» на СТС Love остановились
    Кто попадет под санкции ЕС из-за Навального в России, узнал Bloomberg
    11:01:01 2/18/2021
    Кто попадет под санкции ЕС из-за Навального в России, узнал Bloomberg
    Срок получила активистка "Открытой России": Суд впервые вынес приговор по делу о нежелательных организациях
    10:37:38 2/18/2021
    Срок получила активистка "Открытой России": Суд впервые вынес приговор по делу о нежелательных организациях
    Подогреватель еды сломался на космической станции. Ранее выходили из строя туалет и доставка кислорода на МКС
    10:26:48 2/18/2021
    Подогреватель еды сломался на космической станции. Ранее выходили из строя туалет и доставка кислорода на МКС
    71-летняя Алла Пугачева впечатлила дерзким образом в черном мини
    10:20:52 2/18/2021
    71-летняя Алла Пугачева впечатлила дерзким образом в черном мини
    На детей какого года рождения выплачивают 11 400 рублей в месяц. Что сказал Путин о материальной помощи семьям 17 февраля 2021
    10:03:36 2/18/2021
    На детей какого года рождения выплачивают 11 400 рублей в месяц. Что сказал Путин о материальной помощи семьям 17 февраля 2021
    Выгнал из маршрутки школьника на мороз из-за крупной купюры водитель
    9:45:17 2/18/2021
    Выгнал из маршрутки школьника на мороз из-за крупной купюры водитель
    Как ставят прививки от коронавируса прямо на рабочем месте, рассказал минздрав Новосибирской области
    9:34:28 2/18/2021
    Как ставят прививки от коронавируса прямо на рабочем месте, рассказал минздрав Новосибирской области