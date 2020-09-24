Ограбил магазин «Магнит» неизвестный мужчина в Бердске

Полиция Бердска просит помощи в установлении личности предполагаемого преступника. Грабёж произошёл в одном из магазинов сети «Магнит Косметик» 23 сентября в 20.05. Неизвестный мужчина в медицинской маске заинтересованно выбирал товар, после чего подошёл к кассиру и выложил все перед кассой, чтобы она посчитала сумму. В это время, как видно на видео с камеры, установленной в торговом зале, он вновь подошёл к той же полочке, взял ещё три упаковки с туалетной водой и быстро выбежал из зала. Кассир остановить посетителя не успела. Общая сумма ущерба, нанесённого магазину, составила чуть более девяти тысяч рублей. В список похищенного вошли три флакона с туалетной водой «Лакост» (две мужских и один женский). По данному факту, как рассказала старший дознаватель отделения дознания бердского отдела МВД России Евгения Карпова, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, среднего роста и телосложения, на нём была надета медицинская маска, куртка чёрного цвета, на рукавах полоски белого цвета, трико спортивное чёрного цвета, белые кроссовки. Тех, кто опознал мужчину на видео, просьба сообщить по телефонам: 3-11-75, 8913-378-5720 (старший дознаватель Карпова Е.Л.) или оставить сообщение в WhatsApp. Также вы можете оставить информацию в комментариях к тексту на сайте. Анонимность гарантируется.
Полиция Бердска просит помощи в установлении личности предполагаемого преступника.
Грабёж произошёл в одном из магазинов сети «Магнит Косметик» 23 сентября в 20.05. Неизвестный мужчина в медицинской маске заинтересованно выбирал товар, после чего подошёл к кассиру и выложил все перед кассой, чтобы она посчитала сумму. В это время, как видно на видео с камеры, установленной в торговом зале, он вновь подошёл к той же полочке, взял ещё три упаковки с туалетной водой и быстро выбежал из зала. Кассир остановить посетителя не успела.
Общая сумма ущерба, нанесённого магазину, составила чуть более девяти тысяч рублей. В список похищенного вошли три флакона с туалетной водой «Лакост» (две мужских и один женский). По данному факту, как рассказала старший дознаватель отделения дознания бердского отдела МВД России Евгения Карпова, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж».
Приметы подозреваемого: на вид 25-30 лет, среднего роста и телосложения, на нём была надета медицинская маска, куртка чёрного цвета, на рукавах полоски белого цвета, трико спортивное чёрного цвета, белые кроссовки.
Тех, кто опознал мужчину на видео, просьба сообщить по телефонам: 3-11-75, 8913-378-5720 (старший дознаватель Карпова Е.Л.) или оставить сообщение в WhatsApp. Также вы можете оставить информацию в комментариях к тексту на сайте. Анонимность гарантируется.
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