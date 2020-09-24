Вырвали ногти: следы "гестаповских пыток" на теле националиста Тесака

ГУ ФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. В СК добавили, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

Максим Марцинкевич, он же Тесак. Адвокат заявил, что на его теле есть следы пыток

Отец обнаружил на теле националиста Максима Марцинкевича (Тесака) следы пыток, у него нет нескольких ногтей, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Михальчик.

"Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток - следы на голени, отсутствуют несколько ногтей", - заявил адвокат, представляющий интересы семьи Марцинкевича.

Михальчик добавил, что у него есть претензии и к экспертизе.

ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль.

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.