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Путин: "Полыхнет коронавирус и станет испытанием для страны"

19:07 24.09.2020 Фото: Кемлин.ру
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Президент заявил, что "очень не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за пандемии" и сравнил ситуацию с коронавирусом в России и других странах.

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Путин провел встречу с избранными депутатами в режиме видеоконференции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Президент России Владимир Путин заявил, что проблему коронавируса нельзя выводить на второй план, иначе она снова станет испытанием для всей страны, а вводить ограничительные меры снова никому не хочется.

— Посмотрите, что делается в некоторых странах: опять вводят жёсткие ограничения, закрывают производства. У нас, действительно, ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться — ситуация может кардинально поменяться. И очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной, — подчеркнул глава государства 24 сентября на встрече с избранными губернаторами в режиме видеоконференции.

Он призвал их не забывать о коронавирусе и решать проблемы, связанные с распространением заболевания, иначе "они полыхнут и станут испытанием для страны". Президент поручил продолжать работу, которую начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, складывающихся в регионах.

коронавирус ограничения проблемы Владимир Путин
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От редакции

Будет повторный карантин?

Аноним, 24 сентября 2020 19:16
Да ладно, мы и без твоих намёков поняли, что вы снова хотите загнать народ в этот глобальный карантин. Снова печатаете липовую статистику якобы о росте "заболевших".

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