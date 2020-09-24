Путин: "Полыхнет коронавирус и станет испытанием для страны"

Президент заявил, что "очень не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за пандемии" и сравнил ситуацию с коронавирусом в России и других странах.

Путин провел встречу с избранными депутатами в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин заявил, что проблему коронавируса нельзя выводить на второй план, иначе она снова станет испытанием для всей страны, а вводить ограничительные меры снова никому не хочется.

— Посмотрите, что делается в некоторых странах: опять вводят жёсткие ограничения, закрывают производства. У нас, действительно, ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться — ситуация может кардинально поменяться. И очень не хотелось бы возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной, — подчеркнул глава государства 24 сентября на встрече с избранными губернаторами в режиме видеоконференции.

Он призвал их не забывать о коронавирусе и решать проблемы, связанные с распространением заболевания, иначе "они полыхнут и станут испытанием для страны". Президент поручил продолжать работу, которую начали несколько месяцев назад, исходя из реалий, складывающихся в регионах.