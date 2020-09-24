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«На костре будете суп варить в школе»: резко раскритиковал Онищенко школьное питание на Алтае

19:24 24.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Депутат Госдумы и врач заявил о жалобах родителей на то, что в бесплатных обедах нет мяса. Парламентарий предложил направить в Алтайский край комиссию, чтобы разобраться.

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Онищенко пристыдил алтайскую чиновницу

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал руководство Алтайского края. Парламентарий предположил, что в результате такой работы местных чиновников суп для школьников придется варить на костре, а для улаживания конфликтов с родителями приглашать «того гипнотизера, который швы рассасывает».

Как передает РИА «Новый День», жесткая критика прозвучала на заседании рабочей группы после доклада заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой. Онищенко заявил, что руководство региона «ознаменовало начало исполнения указа президента скандалом с родителями вокруг меню».

«Родители заявили, что детям не дают мясо. Вы, видимо, провели какую-то психологическо-терапевтическую акцию – не знаю, кого вы туда приглашали? Этого нашего гипнотизера, который рассасывал швы? И сказали, что в следующем году будете мясом кормить. И это называется «все хорошо»? Не стыдно вам такие доклады делать?», – возмущенно поинтересовался Онищенко.

Парламентарий предложил направить в Алтайский край комиссию, чтобы разобраться с организацией там школьного питания. «У вас 700 школ имеют полный износ оборудования! Скоро на костре будете суп варить в школе», – заявил он, отметив, что Терновая может написать на него жалобу за слишком жесткий тон разговора.

«Я восхищаюсь вашим необоснованным оптимизмом, – сказал Онищенко. – У вас все хорошо, все работает – а на самом деле в Алтайском крае самое плохое состояние в школах. Из 1025 школ, которые у вас есть, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам, в 238 нет помещений, в 700 износ технологического оборудования более 80%. Считайте, это рухлядь. 462 школы нуждается в проведении ремонта, 238 – в капитальном ремонте. Ни в одном субъекте РФ такого нет».

Алтайский край попал в 27 регионов, которые, по мнению Роспотребнадзора, не были готовы к реализации проекта по введению горячего питания во всех без исключения школах с 1 сентября.

все работает износ мясо пищеблок стыдно школьное питание Геннадий Онищенко
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