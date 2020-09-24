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Подробности гибели в фитнес-центре дочери актера Конкина Софии

20:48 24.09.2020 Фото: Со страницы Софии Конкиной
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В спортклубе не оказалось своего медпункта. Приехавшие не смогли помочь 32-летней женщине. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

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Стали известны подробности гибели дочери Конкина

Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София, рассказали "МК" подробности случившегося.

По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды.

"За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.

Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось.

"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.

Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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