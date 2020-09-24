Подробности гибели в фитнес-центре дочери актера Конкина Софии

Очевидцы инцидента в московском фитнес-клубе, где погибла дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина София, рассказали "МК" подробности случившегося.
По их словам, женщина пришла в бассейн около 23:30 мск, в это время там, скорее всего, не было других посетителей. Софию обнаружили практически на дне, однако ее удалось быстро вытащить из воды.
"За четыре минуты скорая помощь домчалась до дверей фитнес-клуба, за две минуты добралась до пациентки", — отмечается в статье.
Медики восстановили ей сердечный ритм, однако дыхание вернуть не удалось.
"Самостоятельно делать вдох-выдох София начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали", — рассказали собеседники издания.
Сотрудники фитнес-центра передали в медучреждение личные вещи, которые находись в шкафчике в раздевалке, — рюкзак с документами и спортивную сумку. Они заметили, что в спортклубе нет своего медпункта.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о смерти 32-летней Софии Конкиной. Причиной гибели стало утопление. По информации Пятого канала, накануне трагедии женщина ушла в плавательный бассейн в фитнес-клубе Jump. Во втором часу ночи ее доставили в реанимацию Боткинской больницы.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента.