"Доктора валятся с ног": Умерла врач от COVID-19, она не работала в "грязной зоне"

В Волгоградской области от коронавируса умерла врач

Как стало известно 24 сентября, в Волгоградской области от коронавируса скончалась 53-летняя врач ультразвуковой диагностики Урюпинской центральной районной больницы Татьяна Бабайцева.

— К сожалению, наша коллега-узист Татьяна Бабайцева умерла от осложнений, вызванных COVID-19, — сообщил V1.RU медик из Урюпинской ЦРБ. — Татьяна Ивановна была доброй и отзывчивой женщиной. У всех взяли тесты на коронавирус. Для всех нас это большая потеря. Болеют много врачей и медсестёр.

— Да, действительно скончался врач нашей больницы, — рассказал главный врач Урюпинской центральной районной больницы Владимир Макаров. — Для всех нас это большая трагедия. Врачи и медики работают в тяжёлых условиях. Есть те, кто находится на больничных. Но далеко не у всех коронавирус. У кого-то у сотрудников обнаружен коронавирус. За неделю COVID-19 не лечится. Но сейчас, к сожалению, тенденция такая, что заболевают не специалисты, работающие в госпитале, которые постоянно находятся в грязной зоне, а те, кто не соблюдает меры предосторожности. Сами не носят маски. Поверьте, не в моих интересах терять сотрудников и мне не жалко 10 рублей на маску. Но, увы, не все с серьезностью относятся к средствам защиты. Приходится заставлять подчинённых носить их. А так беда и случается. Вместе поели, перекусили, так и разносится зараза.

Главный врач поделился условиями работы.

— Работаем в очень тяжёлых условиях, — говорит Владимир Макаров. — К сожалению, пациентам нужно и всё и сразу. Приходят в первые часы утром, чтобы целый день быть свободными. Наши просьбы не ходить всем к врачам по утрам не слышат. А доктора падают с ног. И слов благодарности не слышат, только упрёки. Направленные к нам из Волгограда ординаторы также работают в полном объёме, прекрасно работают! Молчком, без нытья, показывают отличные знания. Кто соблюдает меры предосторожности — те не болеют, а кто пренебрегает — тот попадает в госпиталь.