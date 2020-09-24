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Продлят льготную ипотеку под 6,5% годовых в России

21:23 24.09.2020 Фото: pixabay.com
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По словам вице-премьера РФ, программа оказалась очень успешной, позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 миллиардов рублей.

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Власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

Власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марата Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.

По словам вице-премьера РФ, программа оказалась очень успешной, позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 миллиардов рублей.

"Мы намерены это продлевать", - сказал он, уточнив, что программа еще действует и окончательное решение будет вынесено ближе к ноябрю.

ипотека кредит программа продлить Марат Хуснуллин
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