Особняк Киркорова снесут? Он закрывает доступ к воде, пожаловались активисты в прокуратуру

И если певец самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца, уверены активисты из штаба Навального.

На особняк Филиппа Киркорова пожаловались в прокуратуру: он перекрывает доступ к воде

Координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов подал заявление в прокуратуру и Росприроднадзор с просьбой снести забор вокруг дома певца Филиппа Киркорова в коттеджном поселке Береста в Мякининской пойме и возбудить административное дело по факту ограничения свободного доступа граждан к воде. Об этом сообщается на странице московского штаба Навального.

Внимание на особняк Киркорова активисты обратили после участия певца в коллективном клипе российских музыкантов в поддержку Александра Лукашенко.

В обращении Степанов ссылается на Водный кодекс РФ, согласно которому у каждого гражданина есть право иметь доступ к водным объектам, а ширина береговой полосы общего пользования составляет 20 метров. За несоблюдение этого требования гражданам грозит штраф до 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 300 тыс. рублей. По словам активистов, постройки на участке Киркорова перекрывают доступ к Москве-реке, а значит должны быть снесены.

«В самое ближайшее время ведомства выпустят предписание о необходимости обеспечить доступ к воде. И если Киркоров самостоятельно не уничтожит лишние постройки, то тогда на этот участок приедут уже экскаваторы и начнут снос без учета воли владельца», — уверены активисты.