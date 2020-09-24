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Казнили молодого водителя Mazda в бору неизвестные

22:07 24.09.2020 Фото: СУ СКР по Нижегородской области
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В салоне машины обнаружили труп. На водительском сиденье находилось тело молодого нижегородца с огнестрельным ранением в голову.

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в озере лесопарка Стригинский бор был обнаружен автомобиль марки «Мазда»

Жестокое преступление произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, был убит 28-летний мужчина.

Утром 24 сентября в озере лесопарка Стригинский бор был обнаружен автомобиль марки «Мазда». В салоне машины обнаружили труп. На водительском сиденье находилось тело молодого нижегородца с огнестрельным ранением в голову.

По информации ведомства личность погибшего уже установлена. В настоящий момент назначены различные судебно-медицинские экспертизы. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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