Казнили молодого водителя Mazda в бору неизвестные

В салоне машины обнаружили труп. На водительском сиденье находилось тело молодого нижегородца с огнестрельным ранением в голову.

в озере лесопарка Стригинский бор был обнаружен автомобиль марки «Мазда»

Жестокое преступление произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, был убит 28-летний мужчина.

Утром 24 сентября в озере лесопарка Стригинский бор был обнаружен автомобиль марки «Мазда». В салоне машины обнаружили труп. На водительском сиденье находилось тело молодого нижегородца с огнестрельным ранением в голову.

По информации ведомства личность погибшего уже установлена. В настоящий момент назначены различные судебно-медицинские экспертизы. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».