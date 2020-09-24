Стирали и продавали использованные презервативы мешками. Бизнес накрыли

Подпольная фабрика находилась в здании склада в южной провинции Вьетнама. Сперва изделия из латекса кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянную палочку.

Полиция Вьетнама накрыла подпольную фабрику, на которой стирали и сушили использованные презервативы для перепродажи

Полиция Вьетнама конфисковала порядка 345 тысяч использованных презервативов, которые были выстираны для последующей перепродажи. Об этом 24 сентября сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, опубликованных в Интернете, изображены сумки, набитые противозачаточными средствами. Подпольная фабрика находилась в здании склада в южной провинции Биньзыонг.

Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов (794 фунта), что эквивалентно 345 тысячам презервативов. Владелец «грязного» бизнеса пояснил, что они ежемесячно получали использованные презервативы от поставщика. Его имя не раскрывается.

Женщина, задержанная во время обыска, описала технологию — сперва изделия из латекса кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянную палочку. Далее шла переупаковка, после чего контрацептивы снова попадали на прилавки. Агентство сообщает, что точное количество проданных б/у презервативов неизвестно.