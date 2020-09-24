Убила рабочего выброшенная с 5-го этажа дверь. Не охота было выносить строительный мусор по лестнице

Дверь спланировала на голову стоявшему внизу, он получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице. СК Кургана возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Двое рабочих решили нарушить правила безопасности и вместо того, чтобы вынести строительный мусор, скинули его с высоты 5-го этажа

В Кургане на одном из заводов погиб рабочий. В областном центре возбудили уголовное дело по факту гибели работника на курганском предприятии.

22 сентября в здании заводоуправления предприятия проводились работы по выносу мусора после строительно-ремонтных работ.

Двое рабочих решили нарушить правила безопасности и вместо того, чтобы вынести строительный мусор, скинули его с высоты 5-го этажа. Среди предметов, которые рабочие сбросили вниз, оказалась деревянная дверь. Дверное полотно спланировало в зону, где находились еще два рабочих бригады, и угодило в голову 42-летнему мужчине.

Пострадавшего увезли в больницу с черепно-мозговой травмой головы, где он скончался через некоторое время. Полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время ведется следствие, сообщает СУ Следственного комитета РФ по Курганской области.

В отношении рабочих возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.