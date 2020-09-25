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Фотопроект "Первоклассник 2020" вышел 16 сентября в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!

10:54 25.09.2020
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Покупайте номер с проектом «Первоклассник 2020» , который вы сможете подарить своим бабушкам, дедушкам и так же оставить себе на память. Именно этим проектом начнется школьное портфолио вашего ребенка, у которого впереди еще 11 школьных лет.

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Первоклассник-2020
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Первоклассник-2020

Дорогие друзья! Сегодня, 16 сентября, вы можете купить газету "Курьер.Среда.Бердск" с проектом "Первоклассник-2020".

Газета продается в сети "Продсиб" и специализированных киосках.
Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках «Издательского дома «БукЪвица».

Альбом "Первоклассник -2020" ВКонтакте.

газета Первоклассник Бердск проект "Первоклассник-2020"
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