Фотопроект "Первоклассник 2020" вышел 16 сентября в газете "Курьер.Среда.Бердск". Срочно купите номер!

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Первоклассник-2020 Первоклассник-2020 Дорогие друзья! Сегодня, 16 сентября, вы можете купить газету "Курьер.Среда.Бердск" с проектом "Первоклассник-2020". Газета продается в сети "Продсиб" и специализированных киосках.

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