Накроет по полной сильнейшая магнитная буря 27 сентября 2020 года: Что делать, чтобы избежать скачков давления и подавленных состояний

Метеозависимые люди начнут страдать от симптомов геомагнитного удара бури за два дня до пика бури

Под конец сентября 2020 нас ждет один из самых сильных геомагнитных ударов едва ли не с начала года: сильная магнитная буря 27 сентября 2020 оценивается в 5 баллов. Это очень сильный удар. В последний раз подобную атаку наши сосуды переживали 12 февраля.

Все последние метеоудары держались на отметке в 3 балла – поэтому эта буря станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Скачки кровяного давления в эти дни спровоцируют головные боли и затрудненность дыхания. В свою очередь недостаток кислорода в крови влечет за собой потемнения в глазах, головокружения, боли в области сердца и в суставах. Все это усугубляется упадком сил. У людей с хроническими заболеваниями могут наблюдаться обострения, сообщает Главред.

При этом на 27-е число придется пик бури – а геомагнитные волнения в атмосфере Земли начнутся с 23 сентября. Магнитная буря 25 сентября достигнет 4 баллов. А окончательно затихнут возмущения геомагнитного поля – только 29 сентября.

Корональная дыра спровоцировала направление потока частиц от Солнца к Земле. Этот поток приблизится к нашей планете после 18 сентября.

Как пережить магнитную бурю

Эксперты советуют во время магнитных бурь:

ограничить употребление алкоголя (лучше перед завтраком выпить стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока), жирной еды и в целом не переедать;

добавить в рацион больше фруктов, что богаты калием и магнием (клюкву, чернику, изюм, бананы) – чтобы снизить уровень адреналина в крови;.

уменьшить физические нагрузки;

водителям с метеочувствительностью не садиться за руль, а пассажирам с симптомами – не спускаться в метро.

Кроме того, стоит избегать стрессов, а если нужно разогнать кровь – принять аспирин (при отсутствии противопоказаний и строго по инструкции).