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Накроет по полной сильнейшая магнитная буря 27 сентября 2020 года: Что делать, чтобы избежать скачков давления и подавленных состояний

16:12 25.09.2020 Фото: pixnio.com
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Магнитная буря 25 сентября достигнет 4 баллов, а 27 сентября 5 баллов.

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Метеозависимые люди начнут страдать от симптомов геомагнитного удара бури за два дня до пика бури

Под конец сентября 2020 нас ждет один из самых сильных геомагнитных ударов едва ли не с начала года: сильная магнитная буря 27 сентября 2020 оценивается в 5 баллов. Это очень сильный удар. В последний раз подобную атаку наши сосуды переживали 12 февраля.

Все последние метеоудары держались на отметке в 3 балла – поэтому эта буря станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Скачки кровяного давления в эти дни спровоцируют головные боли и затрудненность дыхания. В свою очередь недостаток кислорода в крови влечет за собой потемнения в глазах, головокружения, боли в области сердца и в суставах. Все это усугубляется упадком сил. У людей с хроническими заболеваниями могут наблюдаться обострения, сообщает Главред.

При этом на 27-е число придется пик бури – а геомагнитные волнения в атмосфере Земли начнутся с 23 сентября. Магнитная буря 25 сентября достигнет 4 баллов. А окончательно затихнут возмущения геомагнитного поля – только 29 сентября.

Корональная дыра спровоцировала направление потока частиц от Солнца к Земле. Этот поток приблизится к нашей планете после 18 сентября.

Как пережить магнитную бурю

Эксперты советуют во время магнитных бурь:

ограничить употребление алкоголя (лучше перед завтраком выпить стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока), жирной еды и в целом не переедать;
добавить в рацион больше фруктов, что богаты калием и магнием (клюкву, чернику, изюм, бананы) – чтобы снизить уровень адреналина в крови;.
уменьшить физические нагрузки;
водителям с метеочувствительностью не садиться за руль, а пассажирам с симптомами – не спускаться в метро.

Кроме того, стоит избегать стрессов, а если нужно разогнать кровь – принять аспирин (при отсутствии противопоказаний и строго по инструкции).

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