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Как нужно прикладываться к мощам Николая Чудотворца для исцеления и что можно просить у святого?

16:25 25.09.2020 Фото: wikimedia.org
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О том, как правильно прикладываться к мощам Николая Чудотворца рассказал председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Сорокин.

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Как правильно прикладываться к мощам Николая Чудотворца и о чем просить
Сюжет: Православные обряды
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В Александро-Невской лавре, где святыня будет уже через неделю, рассказали, как правильно прикладываться к мощам Николая Чудотворца и о чем просить

Мощи Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых, впервые привезли в Россию. Святые останки находятся в Петербурге, в Александро-Невской лавре. О том, как правильно прикладываться к мощам Николая Чудотворца рассказал председатель информационного отдела Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр Сорокин.

КТО ТАКОЙ НИКОЛАЙ?

Это святой православной церкви IV века. Достоверных биографических сведений о нем очень мало, источники фрагментарны. Известно, что он был святителем в Малой Азии. Там, на месте современной Турции, располагался город Миры Ликийские.

В Римской империи было несколько городов, носивших название «Миры». Чтобы как-то их различать, использовали дополнительные эпитеты. Эти Миры именовали Ликийскими от названия реки Лик.

Николай Чудотворец был архиепископом Мир Ликийских. Многие биографические сведения о нем содержатся в предании, то есть передаются устно. А там много и достоверного, и легендарного, почти мифического. По преданию, он участвовал в первом Вселенском соборе в 325 году, хотя в документах самого Собора не упоминается.

ПОЧЕМУ ОН ЧУДОТВОРЕЦ?

Потому что творил чудеса при жизни и продолжает творить их после своей кончины.

КАК ОН СТАЛ СВЯТЫМ?
Причисление к лику святых как церковная процедура стало совершаться в более поздние времена, только в двадцатом веке. А в древние времена причисление к лику святых не было процедурой официальной. С какого момента и благодаря какому случаю решили, что он святой, сказать нельзя: все произошло естественным, стихийным образом.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ?

Важно, чтобы это было с верой. Вот и все правило. Прикладываться нужно с почтительным отношением к святыне, с благоговением, как и к любой дорогой с точки зрения нравственности и духовности вещи. Потому что можно ведь делать это с разными чувствами, в том числе и безбожно-кощунственными.

Никаких правил, как именно прикасаться к этой святыне, нет: кто-то делает так, кто-то – эдак. Можно поцеловать, можно прикоснуться рукой, можно просто поклониться. Все зависит от того, как человек выражает свое почтение.

О ЧЕМ ПРОСИТЬ?
Лучше всего просить о том, чтобы святой Николай молился о нас перед Богом. Поклоняться можно только Богу: больше никому. А святым мы молимся. Чтобы и они помолились Богу за нас.

Источник: omsk.kp.ru

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